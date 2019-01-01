الهيئة العامة للرياضة تكشف عن رئيس النصر الجديد

النصر يستعد لموسم جديد بمجلس إدارة جديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، عن تشكيل مجلس إدارة نادي النصر لمدة 4 سنوات.

وكان لم يتم عقد الجميعة العمومية لنادي النصر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في الفترة الأخيرة، مما دفع هيئة الرياضة لتعيين مجلس جديد.

وتولى الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، رئاسة نادي النصر، لمدة 4 سنوات قادمة ومعه 5 أعضاء مجلس إدارة، خلفًا لمجلس آل سويلم.

وجاء كلًا من المهندس سهيل بن علي القاسم، وفهد بن سليمان الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر بن علي الجميد أعضاء مجلس إدارة.

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ويسعى المجلس الجديد لمواصلة تحقيق الإنجازات، بعد التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الماضي بعد تقديم أداء مبهر.