الهيئة العامة للرياضة توافق على انعقاد جمعية عمومية غير عادية للاتحاد

نادي الاتحاد يعاني خلال الفترة الحالية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة للرياضة بالسعودية اتخذت قرارًا هامًا بشأن طلب انعقاد جمعية عمومية لنادي الاتحاد.

نادي الاتحاد يمر بفترة صعبة للغاية وتراجع مستوى خلال الموسمين الأخيرين، ويحتل مراكز متراجعة في الدوري السعودي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الهيئة العامة للرياضة توافق على عقد جمعية عمومية غير عادية لنادي الاتحاد.

وتضرب الأزمات نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة، وترددت أنباء عن رغبة أنمار الحائلي رئيس النادي برغبة الرحيل عن منصبه.

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الاتحاد عين تين كات مؤخرًا مديرًا فنيًا، من أجل تحسين النتائج وطالب المدير الفني الهولندي الجماهير بالصبر من أجل معالجة الأمر.