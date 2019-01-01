الهيئة العامة للرياضة تحدد ميزانية دعم الأندية

تعرف على تفاصيل ميزانية دعم الأندية في مؤتمر الهيئة العامة للرياضة

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أعلنت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن فيصل التركي ميزانية دعم الأندية والتي بلغت 2.5 مليار ريال سعودي.

الهيئة العامة كانت قد أجلت المؤتمر الخاص بالإعلان عن المؤتمر ليٌقام اليوم، السبت، بدلًا من الخميس الماضي

وكشف رئيس الهيئة عن تحديد مبلغ 1.64 مليار ريال لدعم أندية الدوري السعودي للمحترفين بواقع 50 مليون ريال لكل فريق و20 مليون لدعم منظومة الحكومة و10 ملايين لأجل تطوير المنشآت العامة للأندية والبنية التحتية.

هذا بجانب 5 ملايين ريال للفعاليات المصاحبة للمباريات و3 ملايين أخرى لزيادة جماهير النادي ومليون لكل مباراة بحسب الحضور الجماهيري.

#فيديو:

بحضور سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الهيئة العامة للرياضة تعلن عن #استراتيجية_دعم_الأندية pic.twitter.com/OwLPcSh4gq — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) July 20, 2019

الهيئة خصصت مبلغ 171 مليون ريال لدعم أندية الدوري الأولى والثانية والثالثة مع وضع 480 مليون ريال لأجل الألعاب المختلفة عبر نظام النقاط الموحد.

جدير بالذكر أنّ الدوري السعودي للمحترفين سوف ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل.