الهلال ينهي الاستعدادات للمباراة الودية الثانية أمام رابيد لينز
بلال محمد فيسبوك تويتر
أنهى نادي الهلال، استعداده لمباراته الودية أمام رابيد لينز النمساوي، خلال معسكر الزعيم الإعدادي للموسم الجديد، في النمسا.
ومن المنتظر أن يلعب الهلال، امام رابيد مساء غد السبت في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب دولوميتين في مدينة لينز.
وتركز مران الفريق اليوم، على الجوانب الفنية والتكتيكية، كما شرح المدير الفني للفريق بعض من الجمل، قبل أن يطبقها على أرضية الملعب.
بينما قرر المدير الفني رازفان، إنهاء المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.
وفي سياق متصل، واصل الثنائي سلمان الفرج ونواف العابد، برامجهما التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.
⚽️ #الهلال & رابيد لينز النمساوي— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 12, 2019
🗓 ١٣ يوليو ٢٠١٩م
⏰ ٠٧:٠٠ م بتوقيت مكة المكرمة
🖥 #يوتيوب_الهلال https://t.co/owZvjyRw8L
📍ملعب "دولوميتين" https://t.co/ANgybAK5RO pic.twitter.com/ILeRFF41Lm
ولعب الزعيم منذ أيام المباراة الودية الأولى في المعسكر، وكانت أمام سبيتال دراو، وانتهت بفوز الهلال بعشرة أهداف دون رد.
الجدير بالذكر أن الزعيم سيلعب ست مباريات ودية خلال فترة إعداده للموسم الجديد، تحدد منها أربعة حتى الآن، وسيتم تحديد آخر اثنين لاحقاً.