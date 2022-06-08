الهلال ينجو وباقي الكبار في ورطة .. قائمة ديون أندية الدوري السعودي

ديون الأندية السعودي تنخفض بنسبة تخطت الـ50%

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة السعودية، عن قائمة التزامات أندية الدوري السعودي للمحترفين، والواجبة السداد حتى 31 مارس 2022، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

ما هي قيمة إجمالي ديون الأندية السعودية؟

نشر الحساب الرسمي لوزارة الرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن نسبة الديون المستحقة على أندية الدوري السعودي للمحترفين، انخفضت بنسبة 51.46%.

وكانت الديون المستحقة على أندية دوري المحترفين قد وصلت في 30 أبريل 2021 إلى 569.498.224 ريالًا، ولكنها انخفضلت للنصف في 31 مارس 2022.

وخلال 11 شهرًا فقط، وصلت ديون أندية دوري المحترفين السعودي إلى 276.441.413 ريالًا.

🔀 خلال أقل من عام..

انخفاض التزامات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنسبة 51.46% pic.twitter.com/FNrDbEdup9 — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 8, 2022

الأهلي يتصدر قائمة المُدانين بدوري المحترفين

ونشرت وزارة الرياضة قائمة أندية دوري المحترفين، والديون المستحقة عليها، حيث جاء في الصدارة النادي الأهلي برصيد 48.034.949 ريالًا.

وجاء الاتحاد في المركز الثاني برصيد 42.030.319 ريالًا، ثم النصر ثالثًا برصيد 36.129.527 ريالًا، والشباب رابعًا بـ32.694.764 ريالًا.

وتضمنت قائمة الأندية التي لا تعاني من أي ديون 4 أندية وهم: "الهلال والفيصلي والفتح وأبها"، وأقل الأندية التي تعاني من الديون هو نادي ضمك بـ967.901 ريالًا.

📊 لجنة الكفاءة المالية تُعلن الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022 لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحدد يوم 21 أغسطس 2022م كآخر موعد للوفاء بها pic.twitter.com/8qkaeTODPF — وزارة الرياضة (@gsaksa) June 8, 2022

اقرأ أيضًا ..

لم يعد لأوروبا .. جارديم مدربًا لشباب الأهلي

تفوق على نسخة الإنجليز .. هل يستحق بيريرا الغضب الهلالي؟

بعد استنساخ التجربة الإسبانية .. "متى يكون للكرة السعودية شخصيتها؟!"