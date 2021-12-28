أعلن الهلال نتائج الفحوصات التي أجراها للاعبيه للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك بعد الإعلان في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن إصابة لاعب وسطه جوستافو كوييار بالفيروس.

الهلال يستعد لمواجهة الفيصلي يوم الجمعة القادم في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي يسعى خلالها للفوز وتعويض فقدانه لـ6 نقاط متتالية أمام النصر والفتح.

ما هي نتائج فحوصات كورونا للاعبي الهلال؟

الجماهير الزرقاء كانت تترقب نتائج فحوصات كورونا للاعبي الهلال بعد الكشف عن إصابة كوييار ، وقد أبدت قلقها من تكرار سيناريو دوري أبطال آسيا 2020 في قطر، حين تعرض الفريق لعاصفة من الإصابات بالفيروس الذي وُلد في الصين أدت لاستبعاده فيما بعد من البطولة.

بطل آسيا طمأن جماهيره بالتأكيد على سلامة جميع اللاعبين من الإصابة بكورونا، مشيرًا إلى أن اللاعبين سيستأنفون تدريباتهم الجماعية يوم الأربعاء القادم استعدادًا لمواجهة الفيصلي في المجمعة.

كان نادي الفتح، خصم الهلال الأخير في الدوري السعودي، قد عانى من إصابة 6 من نجومه بفيروس كورونا الأسبوع الماضي مما أبعدهم عن مواجهة الزعيم في الجولة الـ14 من الدوري السعودي.

ما هو وضع الهلال في الدوري السعودي؟

الخسارة من الفتح كانت الثانية على التوالي للهلال في الدوري السعودي، عقب سقوطه أمام النصر في مباراة مؤجلة في الـ16 من ديسمبر الماضي، وهو حدث لم يحدث منذ موسم 2015-2016.

بطل آسيا بتلك الخسارة جمد رصيده عند 21 نقطة وأصبح مهددًا بفقدان مركزه الرابع لصالح النصر حال انتصاره على الحزم مساء اليوم.

الفارق مع الاتحاد في الصدارة أصبح 8 نقاط بعد فوز العميد على الاتفاق في جدة 3-2 في حضور نجمه الجديد عبد الرزاق حمد الله في المدرجات.

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