الهلال يُقيد 28 لاعبًا في قائمة الفريق المشاركة بكأس العالم للأندية

القائمة شهدت تواجد اللاعبين الأجانب السبعة

كشفت تقارير صحفية سعودية على موافقة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم على قيد 28 لاعبًا، في قائمة الفريق الأولية بكأس العالم للأندية.

وبحسب مصادر صحيفة "الرياضية" فأن القائمة شهدت تواجد اللاعبين الأجانب السبعة، المتواجدين في قائمة الفريق بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الزعيم قامت برفع القائمة إلى الجهة المنظمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على أن يتم استبعاد 5 لاعبين لتكون القائمة النهائية مكونة من 23 لاعبًا.

وجاءت قائمة الهلال التي ستشارك في كأس العالم للأندية كما يلي :

حراسة المرمى : عبدالله المعيوف، الواكد، الغامدي، جاري

خط الدفاع : محمد البريك، كردي، هيون، علي البليهي، محمد جحفلي، عبدالله الحافظ، ياسر الشهراني، حسن كادش.

خط الوسط : محمد الشلهوب، محمد كنو، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، جوستافو كويلار، نواف العابد.

خط الهجوم :كارلوس إدواردو، أندريه كاريلو، عمر خربين، هتان باهبري ، سبيستيان جوفينكو، بافتيمبي جوميس، الشهري، ذعار.

ومن المُقرر أن يحسم المدير الفني الروماني قائمة الـ5 لاعبين الذين سيتم استبعادهم من القائمة بشكل نهائي قبل انطلاق البطولة.

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يُذكر أن نادي الهلال يفتتح مشواره في المونديال العالمي أمام نادي الترجي الرياضي التونسي يوم السبت بعد المُقبل 14 ديسمبر.