الهلال يقفز لصدارة الدوري السعودي بالفوز على أبها

الهلال استغل سقوط النصر بالتعادل أمام ضمك

حقق الهلال الفوز على نظيره أبها، بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ارتقى إلى قمة الدوري مستغلًا تعثر النصر أمس أمام ضمك، ضمن مباريات نفس الجولة بالتعادل بهدف لكل فريق.

الهلال افتتح التسجيل سريعًا وباغت أصحاب الأرض في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، عن طريق أندري كاريلو جناح الزعيم البيروفي.

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كاريلو استغل عرضية من ركنية لعبت على العارضة القريبة لتغيير اتجهاها برأسية رائعة لتسكن شباك أبها والإعلان عن الهدف الأول.

وسريعًا أضاف الهلال الهدف الثاني في أحداث اللقاء، في الدقيقة 13 من عمر المباراة، عن طريق الفرنسي جوميس الذي يواصل تصدره لترتيب الهدافين.

جوميس سجل الهدف مستغلًا مرورها من دفاعات أبها، وانفراده بحارس المرمى، ليبعد بالنتيجة ويضاعفها للزعيم ويقربهم من الـ3 نقاط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين دون، حيث سعى أبها لتقليص الفارق ولكن لم يتمكن من قوة دفاعات الفريق الهلالي.

وفي الشوط الثاني تمكن أصحاب الأرض من خطف هدف عن طريق أندرياتسيما بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88.

وبذلك ارتفع رصيد الهلال إلى 35 نقطة في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.