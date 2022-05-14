الهلال يقدم عرضًا ضخمًا للتعاقد مع محترف الأهلي السابق!
تقدم نادي الهلال بعرض كبير، لنادي طرابزون سبور التركي، من أجل ضم مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، مهاجم فريق الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
تافاريس كان لاعبًا في الأهلي وتألق مع طرابزون
تافاريس كان أحد أبرز اللاعبين في صفوف النادي الأهلي، قبل أن يرحل عن صفوفه في أكتوبر 2020، وذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، ليقوم بفسخ عقده.
نجم الرأس الأخضر انتقل في صفقة انتقال حر إلى نادي طرابزون التركي، ليقدم معه مستوى مميز للغاية، ويصبح واحدًا من أفضل نجومه.
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دجانيني صاحب الـ31 عامًا، استطاع أن يسجل 10 أهداف ويصنع 5 آخرين رفقة فريقه، وذلك في 28 مباراة بالدوري التركي الممتاز.
ما هي تفاصيل عرض نادي الهلال لضم تافاريس؟
وأشارت صحيفة "Takvim" التركية، إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا ضخمًا من أجل إقناع نادي طرابزون بالتخلي عن خدمات دجانيني تافاريس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
الصحيفة التركية أكدت على أن الهلال قدم عرضًا وصل إلى 6 ملايين يورو، من أجل ضم اللاعب، والنادي التركي يفكر في العرض المقدم من الزعيم.
طرابزون رفض غلق الباب أمام عرض الهلال، في ظل اقتراب اللاعب من الدخول في الفترة الحرة، خلال شهر يناير 2023، والتي تحق له التوقيع لأي فريق آخر.
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