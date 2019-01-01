الانتقالات

الهلال يفشل في ضم مهاجم الدحيل

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Getty Images
النادي القطري رفض بيعه مهاجمه

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت مصادر إعلامية أن الدحيل رفض التخلي عن مهاجمه إدميلسون جونيور للهلال بعد محاولة الأخير التعاقد معه في الأيام الماضية.

ويبحث الهلال عن تعزيز خطه الأمامي في الفترة المقبلة في ظل النقص العددي في عدد المهاجمين بالمعسكر التحضيري للفريق.

صحيفة: والد عموري أفشل مفاوضاته مع الهلال، لهذا السبب

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وذكرت "الرياضية" أن الهلال تقدم بعرض لضم المهاجم البرازيلي، ولكن قرر وقف مفاوضاته بعد ممانعة الدحيل بيع اللاعب.

وقرر الهلال في الأيام الماضية عدم تجديد عقد لاعبه عمر عبد الرحمن عموري بسبب الخلافات حول العقد، والبحث عن حلول أخرى.

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ويعسكر الهلال حالياً في مدينة مانشستر الإنجليزية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.

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