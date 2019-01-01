الهلال يفاوض مساعد مورينيو لخلافة جيسوس بنهاية الموسم

مساعد مورينيو قد يكون مدربًا للهلال السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخلت إدارة نادي الهلال السعودي، في مفاوضات جادة مع البرتغالي روي فاريا، المدرب المساعد لمواطنه جوزيه مورينيو، من أجل تدريب الزعيم خلال الفترة المقبلة.

روي فاريا كان مساعدًا لمورينيو في فرق إنتر ميلان الإيطالي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأكدت بعض الصحف البرتغالية، على أن الهلال يحاول الاتفاق مع مدربًا ليكون بديلًا للمدرب جورج جيسوس، خوفًا من رحيله بنهاية الموسم.

كاريلو وإدواردو وريفاس يتناولون الباستيل. 🔘

(📹: IG/18andrecarrillo) pic.twitter.com/VpXrbnwsvx — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 7, 2019

وكانت تقارير قد أكدت على أن جيسوس لا يريد تجديد عقده، وأنه سيرحل بنهاية الموسم عن نادي الهلال.

وفي نفس السياق، بعض الصحف البرتغالية أكدت على أن جيسوس سيعود لتدريب بنفيكا، بعد إقالة المدرب روي فيتوريا.

وكان الهلال قد قدم عرضًا إلى روي فاريا لتدريب الفريق خلال الصيف الماضي، ولكنه رض العرض لأنه كان مرتبطًا بتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفقة مورينيو.