الهلال يُعيد المفاوضات مع البرازيلي إيدنيلسون للمرة الثالثة

الهلال يسعى حاليًا لتحديد قائمة اللاعبين الاجانب الراحين عن الفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أشارت تقارير صحفية إلى عودة مفاوضات نادي الهلال السعودي مع اللاعب البرازيلي إيدنيلسون لاعب الوسط بنادي إنترناسيونال البرازيلي.

الهلال يسعى حاليًا لتحديد قائمة اللاعبين الاجانب الراحين عن الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي من أجل التعاقد مع لاعبين جُدد.

وأضافت التقارير أن المفاوض الهلالي يتجه لإعادة المحاولة لتقديم عرض ثالث، وقد يكون الأخير، لضم المحترف يتجه لإعادة المحاولة لتقديم عرض ثالث، وقد يكون الأخير، لضم المحترف بعدما تم رفض عرضين سابقين للهلال.

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من هو المدافع الآسيوي الذي تتمنى أن يقوم الزعيم بضمه؟🤔 pic.twitter.com/rIQVvKQ5bG — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 8, 2019

ويحاول النادي البرازيلي تمديد عقد اللاعب، فيما يضغط العرض الهلالي على اللاعب بعدم التمديد، ما قد يسهل موافقة النادي البرازيلي على عرض الهلال.

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إنترناسيونال كان قد حصل على إيدنيلسون العام الماضي من أودينيزي الإيطالي مقابل 2 مليون يورو، ورغم أن عرض الهلال الأول كان بقيمة 3.5 مليون يورو، أي ربح في الصفقة 1.5 مليون يورو، لكن النادي البرازيلي رفض العرض.