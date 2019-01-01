الهلال يعلن موعد مواجهته مع بيراميدز في مارس المقبل

مواجهة ودية بين بيراميدز والهلال خلال مارس المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم السبت، توقيع اتفاقية مع نظيره بيراميدز المصري، تتضمن مواجهة بين الفريقين في شهر مارس المقبل.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي ومالك نادي بيراميدز، قد أعلن في وقت سابق، عن مواجهة بين الهلال وبيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الهلال في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على توقيع الاتفاقية بتواجد محمد العاصي الرئيس التنفيذي لبيراميدز، وفهد الراشد نائب رئيس الهلال السعودي.

وجاء البيان على النحو التالي: "وقع سعادة نائب رئيس النادي الأستاذ فهد الراشد اتفاقية مع الأستاذ محمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي "بيراميدز المصري"؛ تتضمن إقامة مباراة ودية بين الهلال وبيراميدز المصري يوم 22 مارس المقبل".

📸 وقع سعادة نائب رئيس النادي الأستاذ فهد الراشد اتفاقية مع الأستاذ محمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي "بيراميدز المصري"؛ تتضمن إقامة مباراة ودية بين #الهلال وبيراميدز المصري يوم 22 مارس المقبل. pic.twitter.com/DPeib8vaif — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 9, 2019

ويتصدر نادي الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 46 نقطة بعد مرور 19 جولة من منافسات البطولة المحلية، حيث حقق الفوز في 14 وتعادل في 4 وتلقى هزيمة واحدة.