الهلال يعلن تأجيل مؤتمره الصحفي المزمع عقده

إدارة الجربوع تنتظر إنهاء بعض الملفات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي تأجيل المؤتمر الصحفي، الذي كان من المقرر عقده عقب عيد الفطر المبارك.

إدارة الزعيم المكلفة برئاسة عبد الله الجربوع كانت قد قررت عقد مؤتمر صحفي للحديث عن عدد من الملفات الشائكة، التي يتسائل عنها الجمهور في الفترة الأخيرة، خاصة مع تراجع أداء الفريق في أواخر الموسم المنقضي إلا أنها تراجعت في الوقت الحالي.

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وأوضح الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المؤتمر الصحفي تقرر تأجيله لما بعد الجمعية العمومية، المقرر إقامتها في 18 من يونيو الجاري، للحديث عن أبرز مستجدات الموج الأزرق.

ويأتي قرار التأجيل لحين الانتهاء من عدد من الملفات سواء من تعاقدات أو جهاز فني جديد أو غيرها من تصحيح الأوضاع بفريق كرة القدم.

يذكر أن الهلال أنهى الموسم المنقضي بخسارة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث تخلف بفارق نقطة وحيدة عن النصر، صاحب اللقب والعائد لمنصة التتويج بعد غياب ثلاث سنوات.