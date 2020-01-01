الهلال يعلن إصابة عطيف ومدة غيابه

الهلال يستعد لمواجهة الفيصلي في كأس الملك

كشف نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، إصابة لاعبه عبدالله عطيف ليتأكد غيابه عن مواجهة الفيصلي ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه الهلال نظيره الفيصلي الجمعة، في منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل لقاء الأهلي القوي يوم 7 يناير المقبل ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد عطيف من أهم اللاعبين خلال المرحلة الأخيرة في وسط ملعب الهلال، حيث أثناء غيابه يعاني وسط ملعب الهلال ويحاول لوشيسكو تعويضه.

ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي للهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرى عبدالله عطيف جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي نظيره تعرضه لكدمة في الفخذ".

وأضاف: "سيخضع اللاعب على إثرها لبرنامج لمدة 3 أيام"، وبذلك يغيب عطيف عن مواجهة الفيصلي، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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الهلال يسعى لمواصلة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة، من أجل الحفاظ على حظوظه في تحقيق البطولات المحلية في الموسم الحالي.

كان الزعيم قد حقق الفوز على نظيره العدالة بـ7 أهداف نظيفة في مباراته الأخيرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي أقيمت على ملعبه.