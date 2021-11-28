"الهلال يُعطي دروسًا لكل فرق العالم، ومن لم يلعب له لم يلعب كرة قدم"

توقع الناقد الرياضي حاتم خيمي فوز الهلال على أبها في مباراة الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي ستُقام ظهر اليوم في المحالة.

الهلال يخوض اللقاء الأول له بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا الثلاثاء الماضي بانتصاره على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي 2-0 في الرياض.

حاتم خيمي: من لم يلعب للهلال لم يلعب كرة قدم

الناقد الرياضي تحدث في برنامج كورة المذاع عبر قناة روتانا خليجية مشيدًا بإنجاز الهلال الفوز بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية خلال 3 سنوات، وموضحًا أن أصعب المباريات دومًا تكون تلك التي تتلو تحقيق اللقب والإنجاز.

وأضاف حول مواجهة أبها "الهلال يتفوق في كل شيء على أبها، لكن المباراة صعبة لعدة أسباب أبرزها أنها تتلو تحقيق دوري أبطال آسيا ودومًا تلك المباريات التي تتلو الإنجازات تكون صعبة جدًا، بجانب أنها تُلعب في أبها وكذلك تُقام عصرًا وهو توقيت لم يلعب به الهلال هذا الموسم أبدًا".

تابع "نقطة صعوبة المباريات بعد تحقيق البطولة ليست مؤثرة كثيرًا حين يتعلق الأمر بالهلال، لأن الهلال يُعطي دروسًا لكل فرق العالم في كيفية التعامل مع أي مباراة بعد تحقيق بطولة كبيرة، ولذا أتوقع فوز الفريق لكن ليس بسهولة".

وأتم حديثه "أريد قول جملة ولن أخاف من أحد .. من لم يلعب للهلال لم يلعب كرة قدم".

ماذا فعل الهلال في المباراة التالية لفوزه بدوري أبطال آسيا 2019؟

الفريق الأزرق خاض إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 في الـ24 من نوفمبر أمام أوراوا ريد، وقد لعب بعدها وتحديدًا يوم 7 ديسمبر أمام الجبلين في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين واستطاع الفوز 4-2 والتأهل للدور القادم.

توجه بعدها إلى قطر حيث واجه الترجي في أولى مبارياته ضمن كأس العالم للأندية واستطاع الفوز بوم 14 ديسمبر بهدف دون رد، وبعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي عاد للسعودية ولعب أمام الحزم في الدوري السعودي يوم 26 ديسمبر وتعادل 1-1.

اقرأ أيضًا |