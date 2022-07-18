الهلال يُطالب مركز التحكيم بالرد سريعًا على طلبه الخاص بالتدابير الوقتية

الجدل عاد من جديد بخصوص قضية كنو

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مخاطبة الهلال لمركز التحكيم الرياضي للمطالبة بالاستعجال في الرد على طلبه الخاص بالتدابير الوقتية في قضية لاعبه محمد كنو المتنازع عليه مع النصر.

قضية كنو عادت للواجهة من جديد خلال الـ48 ساعة الأخيرة بعدما كشف القانوني أحمد الأمير عن تعديلات أجراها مركز التحكيم الرياضي السعودي المنظورة أمامه قضية كنو حاليًا خاصة بالقواعد الإجرائية دون الإعلان عنها.

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الأمير أوضح أنه تم إجراء تعديل في المادة الـ29 من القواعد الإجرائية لمركز التحكيم والخاصة بالشروط الخاصة بالموافقة على بند التدابير الوقتية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل تم في 12 مايو الماضي دون أن يتم الإعلان عنه، وهو ما رآه البعض لخدمة الهلال.

النادي العاصمي كان قد تقدم بطلب لتعليق العقوبة المفروضة عليه من غرفة فض المنازعات بمنعه من التسجيل لفترتي انتقال حتى الفصل النهائي في القضية، وذلك عملًا ببند التدابير الوقتية كونه طرف متضرر من العقوبة.

الرياضية أوضحت أن الهلال خاطب مركز التحكيم الرياضي وطالبه بالاستعجال في رده على طلبه تعليق العقوبة، وقد فند في خطابه الأضرار المباشرة المترتبة على البت في قضية كنو والتي على رأسها منعه التسجيل في ظل بدء فترة الانتقالات الصيفية وانطلاق تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

يُشار إلى أن غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد حكمت لصالح النصر بإيقاف كنو 4 أشهر ومنع الهلال عن القيد فترتي انتقال بجانب تغريم الطرفين بالتضامن مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح الأصفر، وقد تقدم الناديان باستئناف ضد القرار لمركز التحكيم الرياضي والذي لم يصدر حُكمه حتى الآن.