الهلال يسيطر على قائمة التمرير الصحيح في الجولة 19 من الدوري السعودي

الهلال يتصدر الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

انتهت الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم السبت، بلقاء التعاون والاتحاد الذي أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة".

وتعادل التعاون مع الاتحاد السلبي، في اللقاء الذي أقيم في مدينة جدة على ضمن الجولة التاسعة عشر.

وحصل عبدالله عطيف لاعب الهلال على الأكثر من حيث التمرير الصحيح في الجولة الـ19 بعدد 102 تمريرة صحيحة.

وجاء في المرتبة الثانية ميلوس ديجينيك بـ84 تمريرة ليستحوذ الهلال على الافضل تمرير.

وفي المركز الثالث جاء محمد كنو برصيد 83 تمريرة صحيحة.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويأتي خلفه النصر ومن بعدهم الأهلي.