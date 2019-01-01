الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الحزم بالدوري السعودي

الهلال يفشل في تحقيق الفوز على الحزم

تعادل الهلال السعودي مع الحزم، بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في وقت قاتل

الهلال خاض أول لقاء له بعد الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية، والذي احتل ضمن ترتيبته في المركز الرابع في أول مشاركة له.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين وظهر الإجهاد على لاعبي الهلال بشكل كبير خلال اللقاء بسبب تعاقب المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وفي الشوط الثاني باغت لاعبي الحزم، الهلال بهدف في الدقيقة 53، عن طريق الرائع منصور حمزي، ليصدم لاعبي الزعيم في بداية النصف الثاني من المباراة.

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وسدد حمزي كرة الهدف من خارج منطقة الجزاء بشكل ضعيف إلى حد ما، ولكن ارتطمت في دفاع الهلال لتغير اتجهاها وتسكن شباك الزعيم

واستمرت محاولات الهلال للتعادل في الشوط الثاني، ولكن فشلت حتى جاء الإيطالي سباستيان جيوفينكو مهاجم الزعيم، بهدف التعادل في الدقيقة 91.

جيوفينكو أحرز هدف من تسديدة صاروخية رائعة من على حدود منطقة الجزاء، وسط إشادة من الجميع ليعيد الهلال للتعادل وخطف نقطة أفضل من خسارة الـ3 نقاط.

وبذلك ارتفع رصيد الهلال إلى 21 نقطة في المركز الخامس حيث مؤجل له 3 لقاءات، بينما أصبح رصيد الحزم 15 نقطة في المركز الحادي عشر.