الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الحزم بالدوري السعودي
تعادل الهلال السعودي مع الحزم، بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في وقت قاتل
الهلال خاض أول لقاء له بعد الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية، والذي احتل ضمن ترتيبته في المركز الرابع في أول مشاركة له.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين وظهر الإجهاد على لاعبي الهلال بشكل كبير خلال اللقاء بسبب تعاقب المباريات خلال الفترة الأخيرة.
وفي الشوط الثاني باغت لاعبي الحزم، الهلال بهدف في الدقيقة 53، عن طريق الرائع منصور حمزي، ليصدم لاعبي الزعيم في بداية النصف الثاني من المباراة.
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وسدد حمزي كرة الهدف من خارج منطقة الجزاء بشكل ضعيف إلى حد ما، ولكن ارتطمت في دفاع الهلال لتغير اتجهاها وتسكن شباك الزعيم
د53’ هدف للحزم! ⚽#منصور_حمزي يفتتح التسجيل#الحزم 1 : 0 #الهلال#الحزم_الهلال— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 26, 2019
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/mC4E2jUpqE
واستمرت محاولات الهلال للتعادل في الشوط الثاني، ولكن فشلت حتى جاء الإيطالي سباستيان جيوفينكو مهاجم الزعيم، بهدف التعادل في الدقيقة 91.
جيوفينكو أحرز هدف من تسديدة صاروخية رائعة من على حدود منطقة الجزاء، وسط إشادة من الجميع ليعيد الهلال للتعادل وخطف نقطة أفضل من خسارة الـ3 نقاط.
د90’ هدف للهلال! ⚽#جيوفينكو يسجل التعادل#الحزم 1 : 1 #الهلال#الحزم_الهلال— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 26, 2019
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/4sp9dLLrtI
وبذلك ارتفع رصيد الهلال إلى 21 نقطة في المركز الخامس حيث مؤجل له 3 لقاءات، بينما أصبح رصيد الحزم 15 نقطة في المركز الحادي عشر.