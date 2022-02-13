الهلال يستقر على إقالة جارديم بشرط وحيد .. والكشف عن البديل!

كشفت تقارير صحفية أن إدارة الهلال قررت إقالة المدرب ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق عقب مغادرة كأس العالم بخيبة أمل كبيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي أحمد العجلان، والذي أكد أن القرار أصبح شبه نهائي، بشرط وجود مدرب كبير يكمل الموسم مع الفريق.

وأوضح كذلك أن عدة ترشيحات ظهرت في الصورة بالساعات الأخيرة على رأسها رامون دياز المدير الفني الأسبق للفريق.

وكانت إدارة الفريق قد اجتمعت مع المدير الفني للنادي قبل ساعات لمناقشة أسباب مغادرة كأس العالم للأندية.

دخل نادي الهلال بطولة كأس العالم للأندية 2021 وعينه على تحقيق المفاجأة والمنافسة على اللقب، لكي يقدم الفريق الأزرق مستوى مميز في أول مبارياته أمام الجزيرة الإماراتي.

وواصل الزعيم المستوى المبهر أمام تشيلسي الإنجليزي، حيث نال إشادة واسعة من كل متابعي المباراة، حيث أكدوا على أن الهلال كان الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية.

وعلى عكس المتوقع، خسر الهلال بأربعة أهداف دون رد على يد شقيقه الأهلي المصري، ليخرج الفريق من مونديال الأندية من الباب الضيق.