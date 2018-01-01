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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الهلال يستعيد ياسر الشهراني قبل مواجهة الأهلي

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الهلال يستعيد أهم عناصره لمواجهة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

شارك ياسر الشهراني، الظهير الأيسر لفريق نادي الهلال، في تدريبات فريقه، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا.

الشهراني تعرض للإصابة خلال مباراة النصر، بالجولة الثانية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن فرصة مشاركة الثنائي محمد الشلهوب وسلمان الفرج خلال مباراة الأهلي، أصبحت ضئيلة جدًا.

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ويخوض الثنائي الشلهوب وسلمان الفرج برنامجهما العلاجي والتأهلي، من أجل العودة مجددًا للمشاركة، بعد الإصابة التي تعرضا لها.

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض "محيط الرعب"، بالجولة 14 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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