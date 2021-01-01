الهلال يستعد لضرب الشباب .. بن نافل يُجهز لصفقة مدوية

الهلال يسعى لخطف صفقة قوية من الشباب

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن تحركات قوية داخل نادي الهلال من أجل حسم صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لزيادة أسهم فهد بن نافل رئيس النادي.

الهلال يسعى للاستعداد بقوة خلال ميركاتو الصيف من أجل الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تراجع مستوى النتائج مؤخرًا.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "Mais futebol" البرتغالية، اليوم الإثنين، أن هناك منافسة على البرتغالي فابيو مارتينيز لاعب الشباب المعار من سبورتنج براجا في الوقت الحالي للحصول على خدماته.

وأشارت التقارير إلى أن الشباب يسعى لشراء عقده نهائيًا خلال ميركاتو الصيف المقبل، ليستمر ضمن صفوف الليوث في المواسم المقبلة بعد الأداء الرائع الذي قدمه مؤخرًا.

وأكدت الصحيفة أن الهلال ضمن الأندية المنافسة على ضم فابيو مارتينيز خلال الصيف المقبل، حيث تسعى إدارة الهلال لخطف الصفقة لتكون ضربة الموسم الجديد.

وتأتي منافسة أيضًا على الصفقة من أندية تركية وقطرية، بعد الأداء الرائع الذي قدمه مارتينيز في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك مارتينيز رفقة الليوث في الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين، في 21 مباراة بواقع 1668 دقيقة تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 آخرين.