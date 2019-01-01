دوري أبطال آسيا

الهلال يستبعد كارلوس إدواردو من القائمة الآسيوية

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المدير الفني الروماني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو يقرر استبعاد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو من قائمة الفريق الآسيوية.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

قرر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي استبعاد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو من قائمة الفريق الآسيوية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت تقارير صحفية صادرة اليوم، حيث لا ينوي المدير الفني الاعتماد على اللاعب فيما تبقى من مباريات الفريق أسيويًا.

وكان المدير الفني قد قدم قائمة مبدئية في الأسبوع الماضي تضمنت وجود إدواردو ومعه كل من سباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جميز وجانج هيون سو، وأضاف مؤخرًا اللاعب البيروفي أندري كاريلو.

ومن المنتظر أن يواجه الهلال نظيره الأهلي السعودي في السادس من شهر أغسطس خلال جولة الذهاب من دور الـ ١٦ بدوري أبطال آسيا.

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ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الشهير بالجوهرة المشعة، وستقام مباراة العودة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

جدير بالذكر أن المدير الفني كان قد منح لاعبيه ثلاث أيام راحة بعد فترة المعسكر الذي أقيم في النمسا خلال الأيام الماضية، حيث خاض الفريق سبع وديات.

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