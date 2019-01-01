الهلال يسافر لمواجهة الاتحاد بدون الحبسي وجيوفينكو

المدرب زوران ماميتش يقرر إراحة بعض اللاعبين والاكتفاء بخماسي أجنبي

تستعد بعثة نادي الهلال السعودي، للمغادرة من أجل التوجة إلى مصر استعداداً لإياب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية.

تقارير صحفية أكدت أن بعثة الهلال ستتوجه إلى مطار الإسكندرية بواسطة طائرة خاصة مساء غداً السبت.

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المدرب زوران ماميتش قرر استبعاد كل من العماني علي الحبسي، الإيطالي جيوفينكو والأسترالي ديجنيك.

💢 لا يمكنك أن تستبعد عنصر الإصابات من أي رياضة، لكن يمكنك أن تقلل احتمالية حدوثها ويمكنك تقليصها

زيدان كان يعرف هذا جيدًا ويعرف أيضًا أن الفريق القوي فقط هو الذي سينافس للنهاية على كل يء، لذا أصر على استقدام مدرب اللياقة البدنية الذي عمل كلاعب في يوفنتوس pic.twitter.com/yrPN11BAPA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

وقرر زوران الاعتماد على الخماسي الأجنبي الإسباني ألبرتو بوتيا وكاريلو والبرازيلي كارلوس إدواردو والإسباني سوريانو والفرنسي جوميز في تلك المباراة.

ويفتقد الفريق الهلالي لعدد من العناصر في مباراة الاتحاد بسبب الإصابات، يتقدمهم عبدالله عطيف ونواف العابد وسلمان الفرج.

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الهلال يتوجه للإسكندرية وهو في حالة معنوية كبيرة بعد الفوز على الاتحاد في كلاسيكو السعودية 2/0.

مهمة الفريق السعودي أمام نظيره المصري تبدو سهلة بعد فوزه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة.