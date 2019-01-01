الهلال يرد "بشكل نهائي" على طلب شباب الأهلي دبي لبيع إدواردو

قُضي الأمر

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن مجلس إدارة نادي الهلال، اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل البرازيلي إدواردو، بعد تلقيه عرضًا لا يُقاوم للانتقال لشباب الأهلي دبي الإماراتي هذا الصيف.

وتضاربت الأنباء حول مستقبل إدواردو، وذلك بسبب مفاوضات الزعيم مع النجم الإماراتي عموري، حيث كانت أمور البرازيلي مع الفريق الأزرق ستتعقد أكثر من أي وقت مضى، حال تمت صفقة صاحب القدم اليسرى الذهبية، كونهما يلعبان في نفس المركز.

وقالت الأنباء، إن إدارة شباب الأهلي دبي، عرضت على إدارة فهد بن نافل قرابة الـ3.5 مليون دولار، مقابل الحصول على توقيع إدواردو، لكن العرض قوبل بالرفض، لإصرار النادي السعودي على الحصول على مبلغ يزيد بقرابة المليون من نفس العملة -4 مليون يورو-.

لكن بعد تعثرت مفاوضات ضم عموري، لاختلاف المسؤولين مع وكيل أعماله، علمت صحيفة "الرياضية" من مصادرها، أن إدارة الهلال صرفت النظر بشكل نهائي عن فكرة بيع صانع الألعاب المطلوب في شباب الأهلي دبي، لعدم وجود بديل على نفس مستواه في الوقت الراهن.

وأوضح التقرير إلى أنه في الغالب سيبقى إدواردو مع وصيف الدوري السعودي لنهاية الموسم الجديد، ليقرر بعدها مستقبله، إما بتجديد عقده أو البحث عن تحد جديد، عندما ينتهي عقده الحالي مع الإدارة.

حسنًا.. وصلنا للنهاية 🔥



النهائي الآن يجمع اثنين من أساطير برشلونة، فمن سيفوز؟🤔



إنييستا❤️

ميسي 🔁 pic.twitter.com/kIXPIgWIVJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

ودافع إدواردو عن ألوان الهلال في 35 مباراة في كل البطولات الموسم الماضي، سجل خلالهم 16 هدفًا بالإضافة لست تمريرات حاسمة.