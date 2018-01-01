الهلال يدرس استغلال تواجد الأرجنتيني جوميز في دبي والتعاقد معه

هل ينجح الهلال في حسم الصفقة في دبي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تواجد الأرجنتيني أليخاندرو جوميز، مهاجم فريق أتالانتا الإيطالي خلال الساعات الماضية في مدينة دبي الإماراتية، من أجل قضاء عطلته الشتوية.

جوميز أحد أهداف فريق نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يسعى مسؤولية للحصول على خدماته من أتالانتا الإيطالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي الهلال يسعى لاستغلال تواجد جوميز في الإمارات، من أجل إتمام التفاوض معه للانضمام لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

🗞️ تقارير صحفية تُشير إلى أن إدارة نادي الاتحاد قدمت عرضًا لضم مهاجم نادي الفيحاء روني فرنانديز وتنتظر الرد إما بالموافقة او الرفض pic.twitter.com/4VDIzPcPyB — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 31, 2018

الهلال يسعى لتوصل إلى اتفاق مع جوميز على البنود الشخصية، وذلك من أجل إتمام الصفقة، خاصة في ظل موافقة فريقه أتالانتا الإيطالي على رحيله.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أكدت على أن الهلال مستعد لدفع أكثر من 15 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات جوميز.