الهلال يخفي قيمة مكافآت الفريق في الموسم الحالي

الهلال يسعى لفرض السرية على الفريق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

رفض نادي الهلال الكشف عن قيمة مكافآت الفريق الاستثنائية، في أي موقف إيجابي خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى الهلال للفوز بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وتفادي ما حدث في نهاية الموسم الماضي عندما خطف النصر اللقب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الإدارة ستخفي قيمة المكافآت لتفادي الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني خلال الموسم.

وأشارت الصحيفة أن الإدارة تسعى لفرض السرية على الشئون الداخلية للهلال خلال الموسم الحالي من الدوري، للسير قدمًا نحو اللقب.

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ويستعد الهلال لمواجهة التعاون خلال الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين حيث يسعى للحفاظ على صدارة الترتيب.