الهلال يخالص لاعبان .. وجارديم يحدد موعد باقي الراحلين

جارديم يحدد موقف لاعبي الهلال

بدأ الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، في الاستقرار على القوام الأساسي للزعيم استعدادًا للموسم المقبل، وذلك بالاستغناء عن لاعبان، بالإضافة إلى تحديد موعد الكشف عن باقي الراحلين.

جارديم تولى مهمة تدريب الهلال خلفًا لمواطنه جوزيه مورايس، والذي رحل بنهاية عقده، بعدما تولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت، خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

من هما اللاعبان الراحلان عن نادي الهلال؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن نادي الهلال يفاوض الثنائي ذعار العتيبي ونواف شراحيلي لاعبا الفريق الأزرق من أجل إجراء مخالصة مالية معهما.

وأشارت الصحيفة أن قرار عدم بقاء الثنائي العتيبي وشراحيلي جاء بناء على تقارير فنية أفادت بعدم جدوى بقائهما، ليرحل الثنائي عن صفوف الزعيم.

ويتبقى في عقد العتيبي العائد من الإعارة في صفوف أبها عام واحد، بينما تبقى في عقد نواف شراحيلي المعار سابقًا إلى الدرعية 6 أشهر فقط، وسيتم فك الارتباط معهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ما هو موعد إعلان جارديم أسماء الراحلين عن الهلال؟

وأضافت الصحيفة السعودية، أن البرتغالي جارديم، أبلغ إدارة الهلال بأنه سيمنح من وقع عليهم الاختيار من اللاعبين، والذين سيشاركون في المعسكر الخارجي في النمسا، فرصة من أجل إثبات وجودهم خلال فترة المعسكر.

جارديم لن يصدر قراره بالاستغناء عن اللاعبين أو لمن سيتم اختيارهم لإعارتهم إلى أندية أخرى، إلا بعد نهاية المعسكر، لأنه يسعى للاطلاع على مستوياتهم الفنية عن قرب.

من الذي وقع عليهم الاختيار في معسكر النمسا؟

إدارة الكرة بنادي الهلال منحت جارديم أسماء 37 لاعبًا لمعسكر النمسا، يتقدمهم الـ6 لاعبين اللأجانب "جوميس، جيوفينكو، كويلار، هيون سوو، فييتو".

هذا بالإضافة إلى المالي موسى ماريجا المنضم حديثًا للفريق، وحمد اليامي الذي تم التعاقد معه، ومحمد الواكد الحارس العائد من الإعارة.

ما هي التغييرات الإدارية التي حدثت داخل الهلال؟

وأضافت الصحيفة أن إدارة الهلال قامت بإجراء عدد من التغييرات الإدارية على مستوى كرة القدم، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

التغييرات شملت تعيين مهند الرشيد بالطاقم الإداري المساعد لسعود كريري مدير الفريق الأول، بالإضافة للاستغناء عن فيصل الفرشان وبدر الخطيب المنسقين الإداريين السابقين بجهاز الكرة.

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