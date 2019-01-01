الهلال يحفاظ على صدارة مجموعته بالفوز على العين الإماراتي

الهلال يتأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الهلال السعودي الفوز على العين الإماراتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

هدف هتان باهبري التاريخي نجح في قيادة الهلال للحفاظ على صدارة المجموعة بعد التأكد من الصعود إلى الدور المقبل من البطولة الآسيوية.

الهلال تأهل إلى الدور الثاني عقب تعادل الدحيل أمام الاستقلال الإيراني، بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم قبل مواجهة الزعيمين السعودي والإماراتي.

هتان باهبري بدأ المباراة سريعًا وأحرز هدف اللقاء الاول، في الثانية 15 من عمر اللقاء، بعد استغلاله أول هجمات الزعيم السعودي عن طريق كارلوس إدواردو.

الدقيقه 00:14 هدف هلالي في مرمى العين البداية نار من هتان باهبري ويصنف كأسرع هدف في كاس اسيا 💙 🔥#الهلال_العين pic.twitter.com/Iyk2YbCDI0

— نواف الشهري (@nawafalgubaisi) May 6, 2019

أحرز محمد الشلهوب الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 90 من عمر اللقاء ليحسم الثلاثة نقاط الخاصة باللقاء لصالح الزعيم السعودي.

الشلهوب يعطيك درس خلال ٥ دقايق أن الكورة سهلة وبسيطة جدا..💙#الهلال_العين pic.twitter.com/kpyDfVSnfc — فطيم الحربي. (@fffiuf) May 6, 2019

وبذلك رفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول من المجموعة الثالثة بعد أن حقق الفوز في 4 لقاءات وتلقى هزيمة واحدة.

بينما ودع العين المنافسات بعد تذيله الترتيب برصيد نقطتين حيث حقق تعادلين فقط من 5 لقاءات وتلقى 3 هزائم في أداء مخيب لآمال جماهيره.

🔔- أسرع هدف في البطولة الآسيوية، سجله اللاعب القطري سباستيان سوريا في تاريخ دوري أبطال آسيا أمام #باختاكور عام 2013 بعد مرور 9⃣ ثواني.👌#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/o2AMh8Sr9G

— موقع قول السعودي (@GoalSA) May 6, 2019