الهلال يحسم موقفه من جانج بشكل نهائي

هل يستمر المدافع الكوري مع الهلال؟

حسمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل موقفها بشكل نهائي، من المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ما هو موقف جانج من الاستمرار مع الهلال؟

المدافع الكوري ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وكانت هناك أخبار قوية من كوريا الجنوبية، تؤكد على أن هناك رغبة من نادي أولسان في التعاقد مع جانج في صيف 2022.

ولكن هيون خرج في تصريحات صحفية، يؤكد خلالها على أنه يرغب في الاستمرار مع نادي الهلال، لشعوره بالراحة في المملكة العربية السعودية ومع الزعيم.

كما أكدت تقارير صحفية كورية، على أن مدرب فريق أولسان كشف عن رغبة جانج في الاستمرار مع الهلال وعدم العودة إلى بلاده في الوقت الحالي.

ما هو موقف الهلال النهائي من جانج؟

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن أن إدارة نادي الهلال قد حسمت تجديد عقد الكوري جانج هيون سو مدافع الفريق حتى نهاية موسم 2023.

وأضافت الصحيفة أن جانج وإدارة الهلال اتفقا على التجديد لمدة موسم واحد مع زيادة القيمة المالية للراتب، بجانب وضع مميزات أخرى في العقد.

يأتي ذلك بعدما حضر وكيل اللاعب إلى الرياض خلال الفترة الماضية، وكان الهلاليون قد اجتمعوا مع المدافع الكوري بعد دخوله الفترة الحرة من عقده في يناير الماضي، وتمت مناقشة إمكانية التجديد.

ولكن وقتها لم تتوصل إدارة الهلال لاتفاق مع جانج، بسبب عدم وضوح الرؤية لدى جانج بسبب ظروفه العائلية،ولكن الآن تم الاتفاق على استمراره.

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