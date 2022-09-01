"الهلال يحتاج لهذا اللاعب من نادي النصر!"

هل يستطيع الهلال ضم هذا اللاعب من النصر؟

كشف المحلل الرياضي سلطان اللحياني، عن ما يحتاجه فريق نادي الهلال خلال الموسم الحالي 2022-2023، لكي تكتمل صفوفه ولا تحدث فيه أي أزمات.

الهلال يحتاج فقط إلى مدافع النصر

خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد" المذاع عبر قناة إم بي سي أكشن، قال اللحياني: "الهلال يحتاج فقط إلى المدافع عبد الإله العمري من نادي النصر".

Shahid

وتابع: "عبد الإله العمري من أفضل المدافعين بالدوري السعودي للمحترفين، وتواجده مع النادي الهلال سيكون مفيدًا جدًا للفريق الأزرق".

واختتم اللحياني تصريحاته قائلًا: "الهلال سيعتمد طوال الموسم على علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سو، وفي حالة غياب أحدهما لأي ظروف سيكون هناك مشكلة دفاعية".

الهلال ممنوع من قيد لاعبين جدد

ولم يتمكن فريق نادي الهلال من إبرام التعاقد مع أي لاعب في صيفية 2022، وذلك بسبب قرار مركز التحكيم الرياضي بمنعه من القيد لمدة فترتين بسبب قضية محمد كنو.

ويعد نادي الهلال هو الفريق الوحيد بالدوري السعودي للمحترفين، الذي لم يتمكن من إبرام أي صفقة خلال صيف 2022 بسبب عقوبة مركز التحكيم الرياضي.

الهلال قام بتجديد التعاقد مع محمد كنو، على الرغم من علمه بأن اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى نادي النصر في الفترة الحرة خلال شهر يناير 2022، لتحدث أزمة كبيرة.

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