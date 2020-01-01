الهلال يتفق مع عطيف على التجديد .. والفرج والشهراني بالطريق

الهلال يقترب من التجديد مع ثلاثي الفريق.

توصلت إدارة نادي الهلال، لاتفاق مع عبد الله عطيف، لاعب وسط الفريق، على تجديد عقده لمدة عامين قادمين، في ظل اقتراب عقده من نهايته بنهاية الموسم الحالي.

ويدخل عطيف فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع الهلال بعد أسابيع قليلة، حيث سيكون له الحق في التوقيع لأي فريق آخر دون الرجوع إلى إدارة نادي الهلال.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن نادي الهلال توصل لاتفاق مع عطيف على تجديد عقده لمدة عامين، على أن يتم توقيع العقود خلال الفترة المقبلة.

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وأضافت الصحيفة، أن المفاوضات مع سلمان الفرج وياسر الشهراني لاعبا الهلال، مستمرة خلال الوقت الحالي، حيث لم تحسم حتى الآن، من أجل تمديد عقديهما لمدة 3 سنوات قادمة.

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إدارة الهلال تتفاوض مع وكيلي أعمال الفرج والشهراني، حيث لم تتوصل لاتفاق معهما حتى الآن بشأن المقابل المادي، ليتم التمديد للثنائي خلال الفترة المقبلة.

الفرج والشهراني ينتهي عقديهما بنهاية الموسم الحالي، حيث يدخلان الفترة الحرة في يناير المقبل، وهي الفترة التي يسمح لهما بالتفاوض والتوقيع مع فريق آخر، للانتقال له في صفقة انتقال حر.