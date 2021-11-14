"الهلال يتغاضى عن مشاكله لحلها .. والنصر يزيد من أزماته"

كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، عن طريقة حل أزمات نادي الهلال عندما تحدث، وأيضًا سبب زيادة مشاكل نادي النصر، في ظل الوضع الذي يعيشه العالمي خلال الوقت الحالي.

ويمر نادي النصر خلال الوقت الحالي بحالة لا يُحسد عليها، حيث هناك تخبط إداري وفني، بعد إقالة البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق، وقبول استقالة حسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم.

القحطاني قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "في موسم 2018-2019، كان هناك 3 رؤساء لنادي الهلال، بداية من سامي الجابر ثم محمد آل فيصل، والرئيس المُكلف عبد الله الجربوع، وغير أيضًا 3 مدربين وخرج من 5 بطولات".

وأوضح: "الهلال خسر في هذا الموسم الدوري السعودي، وكأس الملك والبطولة العربية والسوبر السعودي المصري ودوري أبطال آسيا التي تذيل فيها الفريق المجموعة بنقطتين".

الإعلامي الرياضي تابع: "كان واحدًا من أسوأ مواسم نادي الهلال هو هذا الموسم، ورغم ذلك استطاعوا الهلاليين العودة تدريجيًا بعد أن تولى السيد فهد بن نافل رئاسة النادي".

"الأخطاء التحكيمية ساهمت في بقاء الهلال كمنافس طيلة 48 عامًا"

وكشف عن طريقة حل الهلال للأزمة، حيث قال: "الأمر الذي فرق هو تغاضي الإعلام والجماهير الهلالية عن الأخطاء، وحاولوا إرجاع الفريق، وهذا ما نجحوا فيه".

فلاح القحطاني: النصر مشكلته النصراويين .. لكن الهلال رغم وضعه الكارثي جمهوره وإعلامه يتغاضون عن إخفاقاته.

الحصاد الرياضي ...

@falahsport pic.twitter.com/jF2hB8zdcP — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) November 14, 2021

فلاح القحطاني اختتم حديثه قائلًا: "الفرق بين النصر والهلال، مشكلة النصراويين عندما يخسر الفريق بطولة، تبدأ تشعب المشاكل، النصر الآن يمتلك عناصر رائعة، ولكن التركيز يكون على إبراز المشاكل وزيادتها".