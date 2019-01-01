الهلال يتسلم شهادة الاحتفال بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

تأهل نادي الهلال للبطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا الشهر الماضي

تسلم نادي الهلال السعودي شهادة المشاركة في كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية "الدوحة"، خلال الفترة من 11 ديسمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، شهادة احتفال بذكرى المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في نسخته الحالية 2019.

وعقد مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صباح اليوم، اجتماعًا تعريفيًا وتنسيقيًا بلاعبي الهلال وكافة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، اشتمل على شرح عدد من الجوانب التنظيمية المتعلّقة بالبطولة.

ووصل فريق الهلال السعودي إلى الدوحة مساء أمس الأربعاء للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2019 في قطر، التي تتواصل منافساتها حتى 21 من ديسمبر الجاري.

وتأهل نادي الهلال للبطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا الشهر الماضي عقب فوزه على أوراوا ريدز الياباني في النهائي 3-0 في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

ويستهل الهلال مشواره في البطولة يوم السبت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، حيث سيلاقي نادي الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.

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وسيواجه الفائز من الفريقين في قبل النهائي فريق فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.