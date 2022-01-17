الهلال يتخلى عن جوميس ويستبدله برابع هدافي الدوري الألماني

فجرت صحيفة الرياضية السعودية مفاجأة من العيار الثقيل في نسختها الصادرة صباح اليوم، إذ أشارت لاتخاذ إدارة الهلال قرارًا بالتخلي عن المهاجم بافيتمبي جوميس خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.

عقد جوميس مع بطل آسيا ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويبدو واضحًا أنه لن يُجدد خاصة بالنظر لوصول اللاعب لعامه الـ36، لكن التوقعات كانت برحيله بنهاية الموسم الجاري وليس في منتصفه.

من هو بديل جوميس في الهلال؟

الصحيفة أوضحت أن الهلال اختار بالفعل خليفة جوميس في خط هجومه، وهو الفرنسي أنتوني موديست مهاجم كولن الألماني الذي يحتل حاليًا المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 12 هدفًا.

ولم تكشف الرياضية أي تفاصيل خاصة بالمفاوضات، ولم يُعلق أي طرف هلالي على القصة، لكن العديد من المصادر أكدت أن موديست كان ضمن خيارات النادي السعودي لدعم هجومه قبل التعاقد مع مواطنه جوميس من جلطة سراي صيف 2018.

موديست الذي سيصل لعامه الـ34 في إبريل القادم يرتبط بعقد مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد لعب خلال مسيرته الكروية للعديد من الأندية أبرزها بلاكبيرن الإنجليزي وبوردو الفرنسي وهوفنهايم الألماني.

الرياضية أوضحت أن المفاوضات مع اللاعب وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية وأن الإدارة الزرقاء باتت قريبة جدًا من ضم اللاعب وقيده بدلًا من جوميس خلال يناير الجاري.

ماذا قدم جوميس مع الهلال؟

شكك العديد في إمكانية نجاح جوميس مع الهلال حين ضمه عام 2018، خاصة أنه كان في عامه الـ33، لكنه فاجأ الجميع بنجاح هائل، إذ رفع جودة الهجوم الهلالي لمستوى آخر تمامًا.

جوميس نجح في قيادة الزعيم للفوز بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا 2019 و2021، والدوري السعودي 2019-2020 و2020-2021، ولعب معه في كأس العالم للأندية.

صاحب الـ36 عامًا لعب مع الهلال 145 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 106 هدفًا وصنع 16، وقد حصل على 9 بطاقات صفراء ولم يُطرد أبدًا.

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