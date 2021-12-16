الهلال والنصر - لمن ينحاز تاريخ مواجهات الفريقين في ديربي الرياض

دائمًا ما ينتظر كل موسم عشاق الكرة السعودية والعربية، ديربي الرياض بين الهلال والنصر فهو واحد من أقوى الديربيات العربية والسعودية، لما في تلك المباراة من حماس وإثارة.

وتأتي مباريات الفريقين دائما على صفيح ساخن، ولا تخضع للتوقعات، ويكون الانتصار حاضرا لكل فريق على الآخر مهما كانت فوارق المستويات الفنية بينهما.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات الهلال والنصر، ومن الهداف التاريخي لديربي الرياض.

ما تاريخ مواجهات الهلال والنصر في ديربي الرياض؟

سبق وأن تواجه الهلال مع النصر في 170 مباراة بمختلف البطولات الرسمية وكانت الغلبة للهلال في 67 مرة، بينما فاز النصر في 60 مباراة، وحسم التعادل ديربي الرياض 43 مرة.

تمكن لاعبو الهلال من تسجيل 239 هدفًا في شباك النصر، خلال مباريات الديربي المختلفة، بينما هز لاعبو العالمي شباك الموج الأزرق 214 مرة.

وتعتبر أكبر نتيجة فاز بها الهلال في دوري المحترفين موسم 2016-17 بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف للنصر.

وعلى الصعيد الآسيوي، لم يتواجه الهلال مع النصر في دوري أبطال آسيا، إلا مرة وحيدة كانت في نصف نهائي البطولة لعام 2021، وحينها فاز الهلال بهدفين مقابل هدف.

البطولة عدد المباريات عدد مرات فوز الهلال عدد مرات فوز النصر التعادل الدوري السعودي 114 41 42 31 كأس الملك 19 10 5 4 كأس ولي العهد 11 8 3 0 كأس الاتحاد 23 6 9 8 كأس السوبر 2 1 1 0 دوري أبطال آسيا 1 1 0 0

من الهداف التاريخي لمباريات الهلال والنصر؟

يتصدر ماجد عبد الله أسطورة النصر، قائمة هدافي ديربي الرياض برصيد 21 هدفًا، ويأتي خلفه محمد السهلاوي لاعب النصر السابق بـ 17 هدفًا، وفي المركز الثالث محمد سعد العبدلي برصيد 16 هدفًا.

ويعد سامي الجابر هو هداف الهلال في تاريخ مواجهات ديربي الرياض، إذ تمكن من هز شباك النصر في 10 مناسبات، وخلفه ياسر القحطاني بتسعة أهداف.