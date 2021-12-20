الهلال والرائد: مباشر لحظة بلحظة

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الهلال 2 × 0 الرائد

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76' أوووووووه بطاقة حمراء للاعب أحمد سالم لاعب الرائد، ليكمل الفريق المباراة منقوصًا بعشرة لاعبين

74' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كاريلو يحرز الهدف الثاني للهلال، فييتو يقطع الكرة بشكل رائع ويمرر إلى البيروفي الذي ينطلق ويسددها بقوة في الشِباك

67' أوووووه فييتو كاد أن يحرز الهدف الثاني، رأسية الأرجنتيني تتجاوز الحارس ولكن الدفاع يشتت الكرة من على خط المرمى

65' عررررضية من حمد اليامي ولكن الرحيلي يمسك بالكرة

57' تسديدة قووووية من كويلار ولكن الرحيلي يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية

52' الرائد يبدو أفضل كثيرًا في الشوط الثاني

47' أووووووه خطيرة من الرائد عن طريق إيدير ولكن المعيوف يتألق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال على الرائد بهدف نظيف سجله فييتو

40' أوووووه خطيررة للهلال، سلمان الفرج يحاول مباغتة حارس الرائد بسبب خروجه عن مرماه قليلًا، ولكن تسديدته تعلو العااااارضة

40' عرررضية من ماريجا ولكن الرحيلي يمسك بالكرة

34' حكم المباراة يلغي الهدف بسبب وجود تسلل على اللاعب علي البليهي، وتظل النتيجة تفوق الهلال بهدف نظيف

33' جووووووووووووووووووووووووووووول البليهي يحرز الهدف الثاني للهلال، ركنية يلعبها فييتو، يلعبها كاريلو ويتابعها البليهي في الشِباك

تبديل اضطراري للرائد بدخول الزين وخروج الختلان

29' تسديدة خطيررررررة من فييتو، ولكن الحارس يُخرج الكرة لضربة ركنية

23' أوووووووه خطيرررة للهلال، تمريرة رائعة من فييتو إلى ماريجا ويتوووووغل من الجهة اليمنى ويلعب عرررضية ولكن الدفاع يشتتها قبل أن تصل إلى صالح الشهري

21' هدوء اللعب قليلًا في الدقائق الماضية

14' بطاقة صفراء للاعب الرائد سلطان فرحان بعد عرقلة لوسيانو فييتو

11' تعطل اللعب لإصابة حمد اليامي لاعب الهلال

8' أووووووووووووه فييتو كان قريبًا من الهدف الثاني له وللهلال، الأرجنتيني يمر ويراوغ بشكل رائع ولكن دفاع الرائد يشتت الموقف بصعوبة لضربة ركنية

4' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هلالي، تمريرة رائعة من سلمان الفرج إلى فييتو، الأرجنتيني يستلم الكرة بشكل رائع، يراوغ ويسدد الكرة بمِشط القدم على يمين حارس الرائد

3' ضغط قوي من الهلال في بداية المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل الرائد:

التشكيل| 3-4-3

أحمد الرحيلي

محمد سالم -رينيه سانتوس - عبدلله الفهد

خالد عبد العزيز الختلان - إدواردو هنريكي - سلطان فرحان - محمد فوزير

كريم البركاوي - إيدير - عقيل الصبحي

فينسنت أبو بكر

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-2-3-1

عبد الله المعيوف

حامد اليامي - علي البليهي - جانج هيو سو -ياسر الشهراني

سلمان الفرج - جوستافو كويلار

موسى ماريجا - لوسيانو فييتو - أندي كاريلو

صالح الشهري

في المقابل سيحاول الرائد الانطلاق من جديد بعد أن تعرض للهزيمة في أخر مباراة له قبل التوقف الأخير بسبب بطولة كأس العرب، عندما فاز عليه الشباب بثلاثية نظيفة في مباريات الدوري السعودي.

شهدت المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الهلال والرائد فوز صعب لزعيم أسيا في الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى لمصالحة جماهيره عقب الخسارة أمام النصر في الديربي.

انتهت المباريات السابقة في نفس الدور من مسابقة الكأس بفوز الشباب على ضمك بخماسية نظيفة، وتغلب الباطن بصعوبة على الحزم بهدف نظيف، وبانتصار مثير للغاية للاتحاد على الفتح في الثواني الأخيرة بنتيجة 3/2.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الهلال والرائد في إطار مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي سيُقام على ملعب الملك فهد.