"الهلال هو من يفاوض أوباميانج وليس النصر"

أحداث مغايرة شهدتها الساعات الماضية بخصوص حقيقة انتقال بيير إيميريك أوباميانج إلى الملاعب السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

النجم الجابوني ارتبط ليلة أمس بالانتقال إلى نادي النصر السعودي، مقابل 8 ملايين يورو مع إلزامية الشراء في الصيف.

لتفجر تقارير إعلامية سعودية حقيقة العرض المقدم، وتكشف عن تواجد الهلال بدلًا من النصر.

ما هو الجديد بخصوص أوباميانج؟

وبحسب ما نشره الإعلامي الرياضي، نواف العقيل، فإن نادي الهلال قدم عرضًا إلى آرسنال من أجل التعاقد مع أوباميانج.

🚨 خاص : عرض نادي #الهلال على اوباميانغ اعارة مع خيار الشراء بقيمة 6.5 مليون باوند، بطأ المفاوضات حالياً بسبب حالته الصحية و هم ينتظرون التأكد منها قبل اتخاذ القرار النهائي.



لا يوجد مشاكل من ارسنال او #الهلال او اللاعب عن فكرة الإنتقال.. https://t.co/Mk0Z3Gjr0V — نواف العقيّل (@nawaf__oga) January 19, 2022





وجاء ذلك خلال تغريدة نشرها العقيل عبر حسابه بـ "تويتر"، أشار فيها إلى أن عرض الهلال، لإستعارة مهاجمة بـ6.5 مليون جنيه استرليني مع خيار الشراء.



وأضاف، أن آرسنال أعطى الضوء الأخضر لإدارة الهلال من أجل العرض وبمجرد التأكد من سلامة "قلب" نجم آرسنال، ومن الممكن أن يعلن الهلال، عن الصفقة الشتوية بشكل رسمي.

وكان أوباميانج غادر معسكر منتخب الجابون خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون، بعد إصابته بفيروس كورونا، والتي تسببت له بمضاعفات في القلب.

وماذا عن حقيقة ارتباطه بالنصر؟

وفقًا للإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، المقرب من إدارة النصر فإنه لا توجد أي رغبة لدى إدارة العالمي، برئاسة مسلي آل معمر، في التعاقد مع أوباميانج.

غير صحيح

نادي #النصر السعودي لم يقدم عرض لا من قريب و لا من بعيد نهائياً لنادي @Arsenal بخصوص المهاجم

أوباميانج

. https://t.co/64L0QkDuPu — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) January 19, 2022

يجدر الإشارة إلى أنّ أوباميانج خلال الوقت الحالي لا يعيش أفضل أيامه رفقة آرسنال، بالإضافة إلى اقتراب عقده من النهاية في صيف 2023.



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