بعد ارتباط اسمه بالهلال.. همام الهمامي يكشف عن "حلمه الكبير" في مستقبله ويؤكد: استفدت من الاتحاد رغم المعاناة!

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ماذا قال الهمامي؟!..

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تحدث النجم همام الهمامي، جناح وصانع ألعاب نادي الشباب ومنتخب السعودية، عن حلمه الكبير في عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد ارتباط اسمه بعملاق الرياض الهلال، طوال الفترة الماضية.

الهمامي يرتبط بعقد مع الشباب، حتى أغسطس من عام 2027؛ لذا زاد الحديث عن مستقبله كثيرًا في الفترة الماضية، وسط أنباء عن اقتراب انتقاله إلى عملاق الرياض الهلال.

* حلم همام الهمامي الكبير

ووسط هذا الجدل الكبير بشأن مستقبله؛ كشف الهمامي في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن عينه على الاحتراف الأوروبي.

وأشار النجم الشاب البالغ من العمر 22 سنة، إلى أن هناك العديد من المسابقات الأوروبية التي تغريه؛ أبرزها على الإطلاق الدوري الإسباني، بالإضافة إلى الدوري الفرنسي.

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وشدد الهمامي على أنه يحلم بالمنافسة على أعلى مستوى؛ وذلك من خلال الانضمام إلى فريق يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال الفترة القادمة.

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* استفادة الهمامي من الاتحاد رغم المعاناة

وعن مسيرته الكروية بصفة عامة؛ أكد همام الهمامي أنه استفاد من جميع تجاربه، بداية من عملاق جدة الاتحاد، وصولًا إلى ناديي الخلود والشباب.

وأضاف: "كانت فترة صعبة مع الاتحاد، بسبب عدم لعبي مع الفريق الأول لكرة القدم كثيرًا؛ ولكنني استفدت منها.. بينما الخلود هو من أعطاني فرصة للمشاركة باستمرار في المباريات، ومن ثم الشباب الذي يعد من أكبر أندية المملكة".

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جدير بالذكر أن الهمامي، مثّل الفئات السنية للعميد الاتحادي، مع مشاركته في 4 مباريات بقميص الفريق الأول؛ قبل الانتقال إلى نادي الخلود "معارًا"، ثم الشباب في صيف عام 2025.