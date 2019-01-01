العابد: لا مشكلة في الانضمام متأخرًا ومستعد لخدمة الهلال في أي وقت

لوشيسكو ضم نواف العابد لإصابة الفرج بعدما كان قد قرر استبعاده

أكد نواف العابد؛ لاعب الهلال السعودي، أن انضمام لقائمة الزعيم في كأس العالم للأندية بعد أن كان قد تم استبعاده، لا يمثل له أي مشكلة، مشددًا على عزمه تقديم أفضل ما لديه.

الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للأزرق، قرر اليوم الأربعاء، ضم العابد بدلًا من سلمان الفرج إلى القائمة، نظرًا لتعرض الأخير للإصابة خلال مشاركته مع منتخب السعودية في كأس الخليج العربي "خليجي 24".

وغادرت بعثة الهلال عصر اليوم الرياض، متجهة إلى العاصمة القطرية "الدوحة"، حيث تستهل مشوارها في المونديال بملاقاة الترجي التونسي في 14 من الشهر الجاري.

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وقال العابد، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "سنقدم أفضل ما عندنا بالمونديال، نتمنى التوفيق من الله حتى نسعد جمهورنا".

وأضاف: "ليس عندي أي مشكلة للانضمام متأخرًا إلى قائمة الفريق، أنا مستعد في أي وقت لخدمة كيان الهلال".

يذكر أن الفائز من الهلال والترجي سيواجه فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، في نصف النهائي في 17 من الشهر الجاري.

وتأهل الزعيم للمونديال لأول مرة في تاريخه، بعدما توج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2019 بالفوز أمام أوراوا ريدز الياباني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما باب سويقة فتأهل كبطل دوري أبطال أفريقيا، حيث اعتبره الاتحاد الأفريقي فائزًا بعدما انسحب الوداد المغربي من إياب النهائي، نظرًا للاعتراض على بعض القرارات التحكيمية وتعطل تقنية الفيديو.