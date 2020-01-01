رسميًا - الهلال السعودي نادٍ العقد في آسيا

الزعيم حصل على نسبة 87% من الأصوات

فاز نادي الهلال السعودي بلقب نادٍ العقد في آسيا في الفترة من عام 2010 وحتى 2019، من خلال التصويت الذي أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

الزعيم حصل على نسبة 87% من الأصوات، إذ شارك حوالي 137149 شخصًا في التصويت.

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وتفوق الهلال في الاستفتاء على نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني الذي حصل على 10% من الأصوات، أمام السد القطري وأوراوا ريدز الياباني وتشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي فحصل كل منهم على نسبة 1% فقط.

حصول الهلال على لقب نادٍ العقد جاء بعد النجاحات التي حققها في السنوات العشر الأخيرة، إذ شارك في جميع نسخ بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح في الوصول للنهائي ثلاث مرات.

🥇بطل نسخة 2019

🔝 الفريق الوحيد الذي لعب النهائي 3 مرات

💪 شارك في جميع النسخ



نهنئ @Alhilal_FC على اختياره نادي العقد في #دوري_أبطال_آسيا "2010 - 2019" 👑https://t.co/SOYkGtmT3i pic.twitter.com/cSI0nUmRQd — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 9, 2020

زعيم آسيا توج بطلًا أيضًا للنسخة الماضية من البطولة بالتغلب على أوراوا ريدز بثلاثية نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن الهلال يشارك في دوري أبطال آسيا 2020 ضمن المجموعة الثانية رفقة شهر خودرو الإيراني باختاكور الأوزبكي وشباب أهلي دبي الإماراتي.

ووصلت بعثة الزعيم أمس السبت، إلى مدينة دبي الإماراتية، استعدادًا لاستهلال مشوارها في البطولة القارية بمواجهة الفريق الإيراني غدًا الإثنين.