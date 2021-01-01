6 نصائح إلى ميكالي .. "الكيلو الزيادة بخصم 50% من راتب اللاعب"

الهلال هزم بالأمس هزيمة ثقيلة في تاريخه

وجه الإعلامي الرياضي حسن الصبحان، عدة نصائح إلى البرازيلي روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للهلال السعودي، وإدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، بعد الهزيمة التاريخية أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي.

الزعيم تلقى الهزيمة أمس السبت، أمام الفريق الطاجيكي برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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وكتب الصبحان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " لو كنت مدرب الهلال الاستغناء عن كل الأجانب ماعدا كاريلو، تنسيق ٩٥٪ من اللاعبيين من تجاوزوا ٢٨ سنه، إغلاق جميع حسابات اللاعبين في كل برامج التواصل ... ١٠ ساعات يكون اللاعب يوميا بالنادي ... اذا أراد السهر يستأذن ... قياس وزن كل اسبوع وكل زياده كيلو خصم ٥٠٪ من راتبه".

لو كنت مدرب الهلال الاستغناءعن كل الأجانب ماعدا كاريلو تنسيق ٩٥٪ من اللاعبيين من تجاوزوا ٢٨ سنه إغلاق جميع حسابات اللاعبين في كل برامج التواصل ... ١٠ ساعتزيكرن اللاعب يوميا بالنادي ... اذا أراد السهر يستأذن ... قياس وزن كل اسبوع وكل زياده كيلو خصم ٥٠٪ من راتبه — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) April 25, 2021

يذكر أن هزيمة الأمس هبطت بالأزرق إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الفريق الطاجيكي.

فيما يحل شباب الأهلي الإماراتي في المركز الثالث بأربع نقاط، متساويًا مع أجمك الأوزبكي.

ويتبقى لكتيبة ميكالي في المجموعات مباراتين أمام أجمك الأوزبكي بعد غدٍ الثلاثاء، وأمام شباب الأهلي الإماراتي في 30 من أبريل الجاري.