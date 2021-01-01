بعد أن رفض النصر .. الهلال يمنح لوسيان فافر "جسرًا ذهبيًا" للعمل بالخليج

مدرب دورتموند السابق حر حاليًا

لا ينوي مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، الاعتماد على روجيرو ميكالي؛ المدير الفني الحالي للفريق، في الموسم المقبل، إذ وضع عينه على السويسري لوسيان فافر؛ المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند الألماني.

ميكالي كان قد تولى المسؤولية الفنية للزعيم في النصف الثاني من الموسم الجاري، بعد إقالة الروماني رازفان لوشيسكو، نظرًا لتراجع الأداء والنتائج.

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ووفقًا لصحيفة "فرانس فوتبول" فإن مسؤولي الزعيم وضعوا أعينهم على فافر منذ رحيله عن دورتموند بديسمبر الماضي، مشيرةً إلى أنهم تواصلوا معه لمعرفة رأيه في قيادة الأزرق بالموسم المقبل.

وقال الصحيفة في خبرها: "النادي السعودي مستعد لمنح المدرب السويسري جسرًا ذهبيًا للعمل بالخليج، نحن نتحدث في مبالغ من ستة إلى ثمانية ملايين يورو كراتب سنوي، سنرى ما إذا كانت هذه المبالغ قادرة على إقناع فافر، بعدما رفض تودد النصر السعودي له منذ سنوات".

لوسيان فافر كان قد قاد دورتموند لمدة عامين ونصف، من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020، خاض خلالها 110 مباراة، فاز في 68 منها، وتعادل في 17، وخسر 25 لقاء آخر.

وكانت أكبر إنجازاته على المستوى القاري، الوصول بدورتموند إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، إذ وصل له مرتين، وفي كل مرة يفشل في عبوره.

فيما حصد معه كأس السوبر الألماني 2019-20، ومع زيورخ السويسري لقب دوري محلي، ولقب كأس.