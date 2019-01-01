رسميًا | بورتو يخطف هدف الهلال "الكولومبي"

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خرج ماتيوس أوريبي من قائمة اللاعبين المرشحين لدعم وسط الهلال للموسم القادم 2019-2020، بعدما انضم لبورتو.

وأعلن النادي البرتغالي رسميًا ضم لاعب الوسط الكولومبي من أمريكا كلوب المكسيكي، وقُدرت الصفقة بـ12 مليون يورو من الإعلام المتابع لسوق الانتقالات في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

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وكان صاحب الـ28 عامًا أحد المرشحين بقوة لارتداء قميص الزعيم السعودي هذا الصيف، خاصة بعد ظهوره الجيد في بطولتي كأس العالم 2018 وكوبا أمريكا 2019 مع منتخب كولومبيا.

ولم يتحرك الهلال كثيرًا في سوق الانتقالات الحالي، إذ اكتفى بتحويل عقد جناحه البيروفي أندريه كاريلو من الإعارة للشراء النهائي، وضم المدافع جانج هيون سوو من توكيو الياباني.

يُذكر أن الهلال يستعد حاليًا لمواجهة مواطنه الأهلي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وتُقام المباراة غدًا الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة في جدة فيما سيلتقي الفريقان إيابًا في الرياض يوم الـ12 من أغسطس الجاري.