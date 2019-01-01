جيوفينكو: الإرهاق سبب ضياع برونزية المونديال

لاعب الهلال يبرر خسارة فريقه أمام مونتيري

أرجع الإيطالي سباستيان جيوفينكو؛ لاعب الهلال السعودي، سبب خسارة فريقه أمام مونتيري المكسيكي إلى ضغط المباريات ومعاناة اللاعبين من الإرهاق.

الزعيم تلقى الهزيمة أمام الفريق المكسيكي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث، بكأس العالم للأندية قطر 2019.

الأسد الفرنسي سجل هدف التعادل للأزرق بعد ست دقائق فقط من نزوله بديلًا في الشوط الثاني، حيث كان الهلال متأخرًا بثنائية مقابل هدف وحيد، بينما سجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الأول.

وقال جيوفينكو، خلال تصريحاته لـ"ميديا سيت": "كنا نأمل أن نحقق المركز الثالث في المونديال، لكن في الوقت نفسه ظهر الإرهاق علينا جليًا خلال مواجهة مونتيري، وهو ما أضاع علينا الميدالية البرونزية".

وأضاف: "كنا نخوض مباراة كل 48 ساعة أو 72، لذلك تعرضنا للإجهاد، وهو ما أثر علينا بالسلب خلال لقاء الفريق المكسيكي".

الهلال في المونديال - إنجاز ولكن..

يذكر أن الهلال بدأ مشواره في المونديال بالفوز أمام الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال أفريقيا 2019، بهدف وحيد.

وفي مباراة قبل النهائي، خسر الزعيم أمام فلامنجو البرازيلي؛ بطل كأس ليبرتادوريس، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أما صاحب الميدالية البرونزية الفريق المكسيكي فبدأ مشواره بالفوز أمام السد القطري بثلاثية مقابل هدفين، وفي نصف النهائي، هُزم أمام ليفربول الإنجليزي بثنائية مقابل هدف وحيد.

وتوج ليفربول بطلًا للعالم بعدما تغلب على فلامنجو بهدف وحيد، في الأشواط الإضافية.