الهلال: مواجهة الأهلي ستكون في موعدها على ملعب الجوهرة الزرقاء

الهلال لن يجري أي تعديلات على مواجته أمام الأهلي المصري.

نفى حسن علي، الأمين العام لنادي الهلال السوداني، كل ما تردد حول احتمالية تغيير موعد ومكان إقامة مباراة فريقه أمام الأهلي المصري، بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيواجه الهلال السوداني في الأول من فبراير المقبل، بالجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأمين العام لنادي الهلال قال خلال تصريحات لقناة "إم بي سي" الفضائية: "مباراة الهلال أمام الأهلي، في موعدها، وستقام على ملعب الجوهرة الزرقاء".

حسن علي تابع: "سنستقبل الأهلي بشكل جيد في الخرطوم، والأفضل في المباراة سيفوز، ولكننا لدينا إصرار على مواصلة المشوار في دوري أبطال إفريقيا".

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وأردف: "نادي الهلال وصل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين، ولا يوجد شيء يمنعنا من التتويج باللقب هذا الموسم".

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة برصيد 9 نقاط، والأهلي يحتل المركز الثاني بـ7 نقاط، ويأتي الهلال السوداني بـ6 نقاط، وبلاتينيوم الزيمبابوي المركز الأخير بنقطة واحدة.

وسيلعب الهلال مباراته المقبلة أمام بلاتينيوم في زيمبابوي، والأهلي سيستضيف النجم الساحلي في القاهرة، على أن تقام مباراة الجولة الأخيرة بين الأهلي والهلال في السودان، والنجم الساحلي يستضيف بلاتينيوم.