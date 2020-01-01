بإجماع الجمهور والخبراء .. الجابر يخسر صدارة أبرز نجوم آسيا في المونديال

نجم المنتخب السعودي والهلال الأسبق اتفق الجمهور والخبراء على مركزه

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النتيجة النهائية للاستفتاء الذي أطلقه عبر موقعه الرسمي، حول أبرز لاعبي القارة العجوز في تاريخ نهائيات كأس العالم.

الاستفتاء شارك به سامي الجابر؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، والإيراني علي رضا بيرانفاند، الكوري الجنوبي بارك جي سونج، الياباني كيسوكي هوندا والأسترالي تيم كاهيل.

واعتمد الاتحاد القاري في النتائج على تصويت الجماهير بنسبة 25% من النتيجة الكلية، أما بقية النسبة فمنحها لمجموعة من خبرات الكرة الآسيوية، وهم: فيليب تروسييه، أفشين قطبي وستيف داربي.

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الجابر حل في المركز الثالث بتصويت الجمهور والخبراء كذلك، ليحل في المركز نفسه في النتيجة النهائية، فيما يسبقه الثنائي بارك جي سونج وتيم كاهيل، فيما تقام بيرانفاند وهوندا المركز الرابع سويًا.

وقال الخبير تروسييه، في حديثه عن نجم الأخضر الأسبق: "قد واجهته عدة مرات، وذلك في كأس العالم 1998 وكذلك مرتين خلال كأس آسيا 2000، وهو لاعب جيد وله مساهمات كبيرة وحضور مميز في غرب آسيا، وكانت مسيرته طويلة، وشارك أربع مرات في كأس العالم، حيث تعتبر السعودية من أفضل الفرق في قارة آسيا، وأعتقد أن له دور كبير في ذلك".

أما قطبي فوصفه كالتالي: "سامي الجابر كان من أفضل الهدافين في تاريخ منتخب السعودية، خاصة من خلال قدراته العالية في التحرك والركض، إلى جانب اللمسة الأخيرة الحاسمة".

وأخيرًا حديث داربي: "سامي الجابر كان وجهًا لكرة القدم السعودية في كأس العالم، ومشاركته في كأس العالم أربع مرات تجعل منه بطلاً تاريخيًا بمنطقة غرب آسيا".