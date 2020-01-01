خاص | حتى الآن .. منافس وحيد للهلال على ملعب جامعة الملك سعود

المناقصة تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا

سارت الأمور على عكس ما كان يتوقع الجميع بشأن الإقبال على مناقصة ملعب جامعة الملك سعود، لاستئجاره لثلاث سنوات مقبلة، بعد انتهاء العقد الحالي.

جامعة الملك سعود أو "محيط الرعب" كما أطلق عليه جمهور الهلال ، الذي انتفع به خلال الثلاث سنوات الماضية، مطروح أمام الجميع خلال الفترة الحالية، لاستئجاره، بعدما انتهى العقد المبرم بين الجامعة وشركة "صلة" الراعية للزعيم، والتي حصلت على حق استثمار الملعب منذ عام 2017.

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وكان من المفترض أن تتم المناقصة في الثالث من رمضان الجاري إلا أنه تم تأجيلها إلى منتصف شوال المقبل، نظرًا لظروف الحظر المفروضة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلم "جول" من مصادره الخاصة أن شركة الهلال الاستثمارية ووزارة الرياضة هما فقط من تقدما إلى هيئة جامعة الملك سعود من أجل استئجار الملعب.

يذكر أن شروط المناقصة تنص على أنه على الأندية والشركات الراغبة في الاستئجار، طلب شراء كراسة المناقصة البالغ ثمنها 10 آلاف ريال سعودي، مع تقديم ضمان بنكي بقيمة 2% من العرض المقدم.