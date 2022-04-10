"الهلال مع دياز يقدم كرة قدم مثل برشلونة!"

يرى الإعلامي الرياضي عادل عصام الدين، أن فريق نادي الهلال، يقدم أداءً ممتعًا رفقة مدربه الحالي الأرجنتيني رامون دياز، مشبهًا مستوى الزعيم بما يقدمه فريق برشلونة الإسباني.

الهلال يقدم أداءً يُشبه برشلونة!

عصام الدين قال خلال تصريحات لبرنامج "المنتصف" عبر قناة الإخبارية السعودية: "دياز أحدث الفارق مع الهلال، والفريق عانى مع المدرب السابق الذي لم يستحق التواجد طويلًا مع الفريق، لأن الفريق الأزرق لديه إمكانيات أعلى من مستوى المدرب، رغم أنه حقق بطولة دوري أبطال آسيا".

وشبه عادل عصام الدين الهلال بفريق برشلونة الإسباني، حيث قال: "الهلال يمتلك لاعبين يقدمون كرة قدم ممتعة مثل برشلونة، كرة الفن وليست كرة القوة".

وامتدح الناقد الرياضي قائد فريق الهلال، حيث قال عنه: "عندما تمتلك لاعبًا مثل سلمان الفرج، تحتاج إلى مدرب مثل دياز، يقدملك هذا الفريق على طبق من المتعة والجمال".

واختتم عادل عصام الدين تصريحاته قائلًا: "الهلال لم يقدم المستوى المطلوب منه خلال الشوط الأول أمام الشارقة الإماراتي، ولكن في الشوط الثاني المايسترو سلمان الفرج قدم لنا طرب وفن، فهو يُشكل نصف الفريق".

ماذا قدم الهلال مع دياز بعد رحيل جارديم؟

أعلن نادي الهلال في شهر فبراير الماضي، عن فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، والتعاقد مع رامون دياز في ولاية ثانية له مع الزعيم.

ومنذ أن قاد دياز فريق الهلال، حقق الفريق معه 9 انتصارات من أصل 9 مباريات في جميع البطولات، سواء الدوري السعودي للمحترفين أو كأس خادم الحرمين الشريفين أو دوري أبطال آسيا.

الهلال سجل مع دياز 24 هدفًا وتلقت شباكه 6 أهداف فقط في جميع مبارياته رفقة دياز، ليقدم انطلاقة تاريخية له مع الزعيم.

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