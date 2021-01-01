فرانس فوتبول تكشف تطورات مفاوضات الهلال مع خليفة لوشيسكو

إدارة الزعيم تواصل البحث عن محاولة إنقاذ الموسم

لن يبقى روجيريو ميكالي كثيرًا على رأس القيادة الفنية لنادي الهلال السعودي، إذ بدأ مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل، في فتح خط مفاوضات مع مدرب برتغالي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ميكالي تولى المسؤولية الفنية للزعيم بشكل مؤقت خلفًا للمقال الروماني رازفان لوشيسكو، الذي رحل عن الفريق بعد تلقي هزيمة مفاجئة أمام ضمك، بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ووفقًا لنبيل جيليت؛ الصحفي بـ”فرانس فوتبول" الفرنسية فإن مجلس إدارة النادي السعودي على تواصل مع المدرب البرتغالي ماركو سيلفا، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين، في محاولة للوصول لاتفاق في أقرب وقت ممكن، قبل أن يخسر الأزرق المنافسة على اللقب المحلي.

Annoncé à Bournemouth, Marco Silva est également en contact avec @Alhilal_FC en Arabie Saoudite. Le technicien portugais est déjà passé par le Sporting, Watford ou Everton. #arabiesaoudite pic.twitter.com/RSiMABvELw — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 16, 2021

ماركو سيلفا – صاحب الـ43 – غير مرتبط بأي عقد خلال الفترة الحالية، ومنذ ديسمبر 2019، بعدما رحل عن تدريب إيفرتون الإنجليزي وقتها.

وسبق للبرتغالي أن قاد سبورتنج لشبونة البرتغالي، وأولمبياكوس اليوناني، وهال سيتي وواتفورد الإنجليزي.

وحقق المرشح لخلافة لوشيسكو، لقب الدوري اليوناني مع أولمبياكوس موسم 2015-16، ولقب كأس البرتغالي مع لشبونة موسم 2014-15.

يذكر أن لوشيسكو قاد الهلال في الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير 2020، وخلال هذه الفترة حصد الثلاثية؛ دوري أبطال آسيا، الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، لكن بالموسم الجاري تراجع مستواه إلى حد كبير ولم ينتصر الزعيم سوى مرة وحيدة بآخر خمس مباريات، وخسر صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي.